Cadono le palle, addobbi natalizi pericolosi in centro Como: uno è caduto a causa del vento

Una delle grosse palle che costituiscono gli addobbi natalizi installati dalla ditta Seghieri di Milano nel centro storico di Como è caduta in via Cinque Giornate. Secondo la segnalazione di un lettore il leggero vento che ha iniziato a soffiare nella serata del 9 dicmebre 2019 deve avere contribuito al distacco della grossa palla dorata che, evidentemente, non era assicurata bene oppure era difettosa nella parte che la tiene ancorata al filo teso da un lato all'altro della via.

Nessuno è stato colpito dalla palla che, ad ogni modo, è costituita da materiale abbastanza leggero. Essendo però ancorate a circa tre metri di altezza in caso di distacco rischierebbero di ferire un passante, specialemtne un bambino.

Oltre a cadere le palle natalizie presentano un altro problema: se ondeggiano troppo sbattono contro il muro, come mostra il video girato in via Collegio dei Dottori.