Gli addobbi non reggono: altre palle cadute in centro storico

Sono forse troppo leggere e oscillano troppo al primo alito di vento: capita che le palle dorate che costituiscono metà degli addobbi natalizi in centro storico di Como si stacchino e cadano a terra rompendosi. E' successo in via Cinque Giornate e, nella sera di Natale, anche in via Indipendenza, quando, appunto, ha iniziato a soffiare un leggero vento. Anche questa volta, per fortuna, nessuno è stato colpito. Sebbene le palle siano in un materiale molto leggero non è scluso che colpendo qualcuno, magari un bambino piccolo in un passeggino, possano arrecare danni fisici.