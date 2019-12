Como, gli addobbi natalizi vanno in pezzi

Sono sempre più numerosi gli addobbi natalizi danneggiati in centro storico. I filari tesi tra i palazzi della città murata, sono sempre più sgangherati. Alcune palle dorate sembrano più che altro palloni sgonfi. In alcuni casi sono addirittura cadute a terra, cosicché alcuni filari appaiono adesso incompleti. Insomma, i soldi spesi dai commercianti del centro storico per abbellire le vie dello shopping in vista del Natale non sembrano essere stati investiti nel migliore dei modi. Tanto più che alcuni addobbi sono malridotti da diversi giorni, senza che nessuno sia intervenuto per sostituirli.