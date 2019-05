Como, ciò che resta del Pane e Tulipani: piazzetta occupata dal degrado

Nel cuore del centro storico c'è un angolo di città dimenticato dall'amministrazione comunale. E' la piazzetta che si apre tra via Tatti e via Lambertenghi, proprio davanti all'ingresso laterale della Chiesa del Gesù. Da quasi quattro mesi la piazzetta è abbandonata a se stessa.

Ciò che prima serviva come arredo urbano per delimitare l'area dei tavolini del locale Pane e Tulipani, adesso, dopo il fallimento e la chiusura totale del bar, si è trasformato lentamente in degrado. Vasi e piastrelle rotte oltre a rovinare il decoro di questo luogo rischiano di essere di inciampo per i tanti fedeli (molti dei quali anziani) che vanno a messa alla Chiesa del Gesù.

Forse, dopo tutti questi mesi dalla chiusura del Pane e Tulipani, l'amministrazione comunale potrebbe chiedere di "riprendersi" la piazzetta e pensare a qualcosa per abbellirla.