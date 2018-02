Piazza Grimoldi, fontane al verde

Inaugurate sotto l'amministrazione Lucini nell'ambito dell'allargamento della Ztl di Como che ha portato al completo restyling di piazza Grimoldi, le due fontane che hanno contribuito a ridisegnare una parte della centro storico sembrano reclamare un minimo di ordinaria pulizia. Il fondo delle due vasche è infatti ricoperto da un ampio strato di muschio sul quale si posano gli odiosi mozziconi di sigarette, segno della solita inciviltà, e diversi sassi. Si sa che la manutenzione delle fontane è sempre stato un tallone d'Achille per qualsiasi amministrazione comunale, si pensi a quelle di piazza Cavour o a quella di piazza Gobetti, che presumibilmente verrà rimessa in funzione in concomitanza con la riqualificazione dell'area annunciata ieri. Resta però evidente che una fontana pulita e trasparente allontana la maleducazione più di un torbido stagno nel quale ancora si riflette la bellezza del Duomo.

A pensarla male sale quasi il dubbio che ci sia lo zampino della politica: una sorta di guerra fredda a ciò che è stato fatto in precedenza, vedasi anche il caso dell'info point che verrà tolto dal Broletto. Difficile spiegare altrimenti lo stato di totale incuria in cui versano le fontane di piazza Grimoldi, area pedonale che ha giocato un ruolo fondamentale anche a Natale durante la Città dei Balocchi. Le ragioni saranno sicuramente altre, ma qualunque esse siano siamo sempre allo stesso punto: questa città fa sempre una certa fatica a volersi bene, a giocare la partita del turismo da vera squadra di serie A.