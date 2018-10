Dormitorio per migranti al mattino, parco giochi al pomeriggio: il doppio volto di piazza Martinelli

Nel cuore del centro storico di Como c'è una piazza polifunzionale: piazza Martinelli. Si tratta di un luogo in grado di assolvere a molteplici funzioni, come ben documentato dalle foto che pubblichiamo che ritraggono un paio di momenti diversi di un normale giorno feriale. Al mattino la piazza assolve alla funzione di dormitorio all'aperto. Le panchine smettono di essere tali e si trasformano in brandine. Ad occuparle per schiacciare un sonnellino nell'attesa che le ore scorrano e che apra magari la vicina mensa sono per lo più migranti, alcuni ospiti delle strutture d'accoglienza cittadine, altri chissà, forse senza fissa dimora. Ese qualcuno volesse bere o lavarsi c'è la fontana vicino ai bagni pubblici (chiusi ormai da molto tempo).

Al mattino nessun altro o quasi varca la soglia di piazza Martinelli. Di mamme con figli neanche l'ombra, forse perché vista l'ora molti bambini sono all'asilo o a scuola e i genitori al lavoro.

Al pomeriggio, però, piazza Martinelli cambia completamente volto. Le brandine tornano a essere panchine. Mamme e nonni si riposano mentre i loro bambini giocano sullo spiazzo tirando calci a una palla o inseguendosi allegramente da un angolo all'altro della piazza. E di migranti neanche l'ombra.

Ecco, è questo il duplice volto di piazza Martinelli dove la convivenza tra i gruppi di migranti e le famiglie con bambini ha trovato il suo quieto e pacifico equilibrio senza che accada mai che i due volti coesistano nello stesso momento della giornata.