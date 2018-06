Ambulanti abusivi in piazza Volta a Como, il briefing prima della pioggia

A prenderla con un po' di ironia - senza la stessa veemenza che ha fatto sbottare con un tweet Graziano Monetti, direttore di Confcommercio Como, dopo che si è trovato sotto "casa" diversi ambulanti abusivi - si potrebbe dire, usando le stesse parole dell'autore dello scatto, Daniele Roncoroni, che è in atto un briefing. Ovvero una breve riunione di lavoro in attesa che il fortunale giornaliero prenda il sopravvento e gli ombrelli si rendano necessari a chi si è fatto sorpendere dalla pioggia.

In effetti il raduno di piazza Volta è alquanto eloquente: mostra chiaramente un stuolo di ambulanti armati di biciclette e ombrelli pronti a dividersi la città nel tentativo di piazzare la loro merce. Per quanto ci si possa indignare - nel momento in cui si pensa che tutto ciò rappresenti davvero una minaccia per i commercianti regolari - la foto dimostra che provvedimenti di controllo e sequestro individuale della merce da parte della Polizia municipale lasciano il tempo che trovano. Appare del tutto evidente che il problema sia alla fonte, ovvero in quel punto "misterioso" dove gli abusivi corrono alla bisogna per procurarsi i diversi gadget della giornata. Va però detto, sempre nell'ottica di sdrammatizzare il fenomeno, per quanto resti certamente da configurare nell'illegalità, che la qualità degli ombrelli è così scadente da non andare oltre la resistenza ad un solo temporale. Poi, di ombrello, tocca comprarne un altro. Possibilmente in un negozio.