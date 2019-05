Piazzetta del Pane e Tulipani: torna l'ordine grazie ai volontari della Caritas

Dopo la denuncia di QuiComo sulla situazione di degrado e semi-abbandono della piazzetta all'incrocio tra via Tatti e via Lambertenghi, magicamente sono tornati ordine e pulizia. Merito non dell'amministrazione comunale ma dei volontari della Caritas che si sono tirati su le maniche e hanno messo a posto l'area. Infatti, dopo la chiusura del bar Pane e Tulipani la piazzetta, che prima ospitava tavolini, sedie e ombrelloni, è stata lasciata a se stessa. Chissà se e quando il Comune di Como deciderà di riprendersela.