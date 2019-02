Riapre la pizzeria In Centro: 120 posti di fianco al Teatro Sociale

Stessa gestione, stesso staff e stesso pizzaiolo (e quindi stesse pizze). Riapre, dopo oltre un mese di chiusura, la pizzeria In Centro. La nuova sede, come già anticipato da QuiComo, è a fianco del Teatro Sociale. La squadra capitanata dai soci Mirco, Cinzia e Maurizio aveva dovuto dire addio agli ormai storici locali di via Cantù a causa dell'esito del bando comunale che ha visto aggiudicarsi la struttura dai titolari della pizzeria Barbarossa.

Adesso, però, tutto è pronto per riprendere da dove avevano interrotto. Un ristorante-pizzeria ancora più grande, con ben 120 posti sedere, giardino interno e, per la bella stagione, anche una serie di tavolini all'esterno su piazza Verdi. Riprende così a vivere uno dei ristoranti più frequentati del centro città. La riapertura al pubblico è fissata per mercoledì 13 febbraio 2019.