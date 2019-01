La Pizzeria In Centro ha chiuso. Ecco dove riapre

Come avevamo scritto lo scorso settembre in questo articolo, la pizzeria In Centro ha chiuso. ll contratto con il Comune di Como era scaduto da quattro anni, inevitabile per Palazzo Cernezzi indire l'asta che aveva portato al colpo di scena assegnandi i locali di via Cesare Cantù alla Gusto Srl di Flavio Tortora e Daniela Cirasa, già titolari del ristorante pizzeria Barbarossa di via Odescalchi.

Ieri i congedo dei gestori, attraverso le parole di Cinzia Battista su Facebook: "10 anni, ebbene sì, 10 anni con voi!!! Questa nostra avventura '...in centro' è giunta al termine... non vuole essere un addio ma un arrivederci a presto... Grazie per tutti questi anni passati insieme, per le risate, le feste, gli sguardi, gli abbracci e perché no, anche per le critiche che hanno contribuito a farci crescere e migliorare e soprattutto a rendere il nostro ristorante una famiglia...".

Un arrivederci che potrebbe portare i gestori della pizzeria In Centro in un altro storico locale di Como, vale a dire al posto del Ristorante Caffè Teatro, adiacente al Sociale di piazza Verdi, finora gestito dai titolari del Crotto del Sergente di Lora e che quasi certamente cambierà nome. Ma ancora manca l'ufficialità, anche se il subentro potrebbe avvenire già entro la primavera.