Un "Pretesto" per far rivivere piazza Gobetti

Dopo l'intervento al verde e il via ufficiale al tanto discusso nuovo infopoint, piazza Gobetti sembra avere trovato lo slancio definitivo per sua rinascita grazie all'apertura di un ristorante che si è già insediato con tanto di tavolini all'aperto proprio di fronte all'ufficio turistico voluto da Comune e Provincia. Il nuovo locale, che ha debuttato da pochi giorni, è dedicato agli amanti del cibo umbro. Infatti, sotto il nome con cui è stato battezzato, "Pretesto", si legge la scritta "Umbria Food Lovers". Non esattamente un invito alle specialità lariane, come sarebbe più naturale aspettarsi a due passi dall'infopoint di una città turistica, ma certamente un segnale forte per chi ricorda lo stato di abbandono in cui versava la zona. Dopo questo insediamento, quell'aspetto di degrado che per anni ha segnato piazza Gobetti sarà certamente solo un brutto ricordo. A giudicare dalla foto, scattata nel primo pomeriggio di oggi, sembra che il locale e la location stiano già incontrando un ampio apprezzamento da parte dei turisti e dei comaschi.