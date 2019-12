Le bellissime nuove proiezioni di Natale in piazza Duomo

Grande successo per le nuove proiezioni luminose e animate sui palazzi di piazza Duomo. La Città dei Balocchi ha "addobbato" (virtualmente parlando) le facciate dei palazzi storici con immagini ispirate ai panorami e personaggi del circolo polare artico. la folla di passaggio in piazza Duomo ha dimostrato di gradire il nuovo spettacolo.

l nuovo set è legato anche al tema del Villaggio di Babbo Natale a Rovaniemi in Lapponia, tra natura incontaminata e aurore boreali. Sugli edifici che contornano la piazza vedremo statuarie formazioni di ghiaccio e, ancora per la gioia dei bambini, tutti gli animali tipici di questi climi: orsi polari, renne, volpi, linci e pinguini. Gli organizzatori della Città dei Balocchi fanno sapere che lo scopo è quello di premiare quei tanti visitatori che, pur essendo già stati al festival, decidono di tornarci e hanno in questo modo la possibilità di vedere due diversi spettacoli di luce.