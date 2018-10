Rapina tre ragazzini in centro Como: denunciato 14enne di Montano Lucino

Sarebbe un ragazzino di 14 anni di Montano Lucino il presunto autore della rapina ai danni di tre coetanei ai Portici Plinio, in centro Como, messa a segno nel pomeriggio di giovedì 4 ottobre 2018.

A lui, come riporta la Provincia, sono arrivati in meno di 24 ore i carabinieri della compagnia di Como e della stazione di Pognana Lario: il 14enne è stato denunciato a piede libero.

L'episodio, come detto, risale a giovedì quanto il minorenne avrebbe minacciato tre coetanei cotringendoli a suon di minacce a consegnargli 20 euro.

I tre ragazzi residenti sul lago hanno descritto il baby rapinatore: da qui l'intuizione dei carabinieri che sono risaliti al 14enne di Montano. In una foto mostrata dagli investigatori le giovani vittime dell'aggressione hanno subito riconosciuto il giovane. Non sarebbe infatti la prima volta che è coinvolto in episodi del genere.