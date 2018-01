Como, turisti in coda per l'ufficio postale bello come un museo

Ha riaperto nei giorni scorsi l’ufficio postale di via Vittorio Emanuele II a Como, all'angolo con via Perti, chiuso dal mese di dicembre 2017 per alcuni lavori interni.

Lavori di restauro che hanno restituito un edificio talmente bello da essere scambiato per un museo da due turisti americani che, ignorando l’insegna “Poste e Telecomunicazioni” nell’atrio principale, hanno richiesto informazioni agli sportelli per l’acquisto di un eventuale biglietto di ingresso alla struttura.



Come si vede dalle foto in effetti, l'intervento ha contribuito a riportare tutti gli arredi e le superfici al loro antico splendore, esaltandone nuovamente l’originaria bellezza. Al suo interno è adesso possibile ammirare le artistiche pavimentazioni, le suggestive luminarie dell’ingresso, i portoni con intarsi in ferro battuto e una storica cassaforte modello Panzer AG, posta a guardia di un caveau in cemento armato, adibito ora ad archivio.

Gli orari

L’ufficio di Como 4 è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. Ogni giorno sono circa 300 gli utenti che si rivolgono a uno dei 7 sportelli a disposizione della clientela. Presenti anche due sale consulenza, recentemente allestite per raccogliere le esigenze di cittadini ed imprese.

Le novità

A fronte di quasi 400 operazioni medie giornaliere, è stato attivato il nuovo gestore attese, al fine di ottimizzare l’accesso agli sportelli, ed è affisso il semaforo dinamico, pensato per aiutare i clienti a scegliere i giorni e gli orari di minore affluenza nell’ufficio, in modo da ridurre i tempi di attesa. Grazie all’app Ufficio Postale, tutti i clienti dell’ufficio hanno la possibilità aggiuntiva di richiedere il ticket elettronico tramite smartphone e tablet per prenotare la propria operazione.

All’interno dell’edificio è attiva la connessione WiFi, che consente ai clienti l’accesso gratuito alla rete internet con smartphone, tablet o pc e la possibilità di prenotazione del ticket tramite la nuova app Ufficio Postale.

Quello di via Perti non è l'unico edificio storico di proprietà delle Poste: nel settembre 2017 il palazzo di via Gallio aveva compiuto 92 anni. Per l'occasione era stata organizzata una mostra che ricostruiva un ufficio postale militare della Grande Guerra.