Pane e Tulipani, venduti all'asta gli arredi. Ma riaprirà tra 3 mesi

Si sono riaperte le porte di "Pane e Tulipani", famoso locale del centro storico di Como chiuso da mesi, ma non per i clienti (almeno per il momento). Bensì per la società che ha acquistato all'asta gli arredi del pub-ristorante di via Lambertenghi.

Sono, infatti, stati venduti all'asta, secondo quanto appreso, con la società Astebook di Lecco tutti gli arredi del locale: tavoli e sedie, vasi, elettrodomestici e tutto quanto contenuto in quello che negli anni si era affermato come uno dei posti più "in" della città murata da cui sono passati migliaia di comaschi e turisti per gustare drink e piatti originali.

Dopo il fallimento e la chiusura del bar, il locale era stato chiuso e la piazzetta di via Primo Tatti abbandonata a se stessa. Soltanto la buona volontà dei volontari della Caritas aveva restituito un po' di decoro alla zona.

Per gli amanti di quel grazioso angolo di centro storico, però, ci sono buone notizie: il locale dovrebbe riaprire tra circa 3 mesi come ristorante, anche se non si sa se manterrà lo stesso nome.