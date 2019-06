Como, nessuna chiusura per la scuola di via Perti: lavori in estate

Rimarrà aperta la scuola di via Perti a Como, a rischio chiusura per le condizioni dell'edificio e al centro di una strenua battaglia dei genitori che chiedono invece che rimanga aperta. Protesta arrivata anche in consiglio comunale.

Il sindaco Mario Landriscina sabato 1° giugno 2019 ha incontrato i genitori dei bambini che frequentano la scuola del centro storico annunciando che quest'estate verranno svolti i lavori per permettere la regolare riapertura dell'edificio a settembre per il nuovo anno scolastico e che se durante il cantiere dovessero emergere ulteriori problemi le famiglie verranno informate. Dovessero esserci imprevisti, ha rassicurato il primo cittadino, i genitori saranno informati e il Comune valuterà eventualmente di trasferire i bambini.