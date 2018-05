Como, tegole pericolanti da un tetto: intervento dei pompieri in centro storico

Intervento dei vigili del fuoco in centro storico a Como nella mattina di mercoledì 9 maggio 2018: i pompieri del comando di via Valleggio sono stati allertati dai residenti di un palazzo in via Natta, in città murata, accortisi della presenza sulla grondaia del tetto di alcune tegole pericolanti. Prima che finissero nella strada sottostante colpendo qualche passante, i residenti hanno chiamao i vigili del fuoco intervenuti in via Natta con l'autogru per rimuovere le tegole a rischio caduta.

Lo scorso 15 aprile i vigili del fuoco erano entrati in azione in piazza Amendola, sempre a Como: questa volta a staccarsi da un palazzo non erano state delle tegole ma pezzi di cornicione caduti in strada, fortunatamente senza colpire nessuno.