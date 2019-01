Como, evacuato il Tiger per un falso allarme incendio

Falso allarme incendio al negozio Tiger di via Cinque Giornate a Como, in pieno centro storico, nel primo pomeriggio di mercoledì 9 gennaio 2019. Per precauzione è stato evacuato il negozio, ma tutto è rimasto sempre sotto controllo e non si è mai corso alcun rischio.

L'allarme antincendio è scattato intorno alle 14.30: attimi di concitazione all'interno del negozio tra i clienti presenti. In realtà si è trattato soltanto di un falso allarme. I commessi, nel rispetto della procedura prevista in questi casi, hanno provveduto ad evacure i locali in attesa di capire cosa stesse succedendo. Le serrande sono state abbassate a metà, come si vede nella foto, la riapertura del negozio è prevista nel giro di un'ora, non appena saranno riattivati tutti i sistemi.