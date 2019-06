Como, ancora topi in città murata: video

Il problema dei topi sembra un problema arduo da risolvere nel centro storico di Como. Debellare i ratti sembra cosa difficile visto che, nonostante le trappole con veleno disseminate in vari punti sstrategici del centro, continuano a prolificare facendo capolino dai buchi per lo scolo dell'acqua nei marcipiedi. Di tanto in tanto si avvicinano ai contenitori della spazzatura attratti evidentemente dal contenuto. Nella foto e nel video che pubblichiamo si vede un topone nascondersi in un anfratto in via Ballarini, non distante da un ristorante.

