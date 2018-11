Arrestato in centro storico a Como durante un controllo: doveva già essere in carcere

Era stato condannato a 2 mesi di carcere per minacce gravi, ma girava liberamente per il centro di Como. E' qui, in piazza Perretta, che lo hanno fermato per un controllo i poliziotti della Questura cittadina: e così un 37enne cittadino turco, K.H. le sue iniziali, è stato arrestato.

I reati risalgono al 2016 e sono stati commessi a Como: l'uomo nella serata di mercoledì 21 novembre 2018 stava camminando nella centralissima piazza della città murata quando è stato fermato nell'ambito di un servizio di controllo del territorio avviato dalla Prefettura di Como, in collaborazione con tutte le Forze di Polizia, per prevenire e contrastare i principali fenomeni criminosi, in particolare spaccio di droga, reati predatori e furti in abitazione.

Il 37enne è stato identificato dai poliziotti che hanno scoperto a suo carico un provvedimento definitivo con pena prevista di 2 mesi di reclusione per i reati di minacce gravi. Gli uomini della Questura hanno dato esecuzione al provvedimento portando l'uomo al Bassone.