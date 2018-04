Ubriachi fradici: uomo e donna soccorsi in centro storico

Ubriachi fradici alle 16 del pomeriggio: un'ambulanza della Croce Rossa di San Fermo della Battaglia è dovuta intervenire il 9 aprile 2018 nel cuore del centro storico di Como. I soccorritori sono stati allertati a causa delle pessime condizioni psicofisiche di un uomo e una donna - volti noti per chi frequenta la città murata - che ancora una volta hanno avuto bisogno di aiuto. Quarantuno anni lei, 57 lui. I due, spesso accampati in bivacchi di fortuna, sono stati soccorsi sotto il portico della Coin, in via Boldoni. L'ambulanza li ha trasportati all'ospedale Sant'Anna per accertamenti.

La situazione di via Boldoni è nota sia alle forze dell'ordine che alle associazioni del 118. Nonostante episodi simili si ripetano con grande frequenza noo è stato ancora possibile risolvere il problema poiché i protagonisti di queste colossali sbronze, spesso persone senzatetto, non sempre accettano di farsi aiutare.