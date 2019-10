Ubriaco vaga in centro storico, poi perde i sensi: soccorso dall'ambulanza

Il Broletto di Como continua a essere un luogo di ritrovo per persone, clochard o meno, che stazionano ubriachi. In questa affollatissima domenica 6 ottobre 2019 un lettore di QuiComo ha segnalato la presenza di un uomo che giace a terra davanti ai passanti noncuranti della scena.

Durante il pomeriggio l'uomo ha vagato per il centro fino a quando, giunto all'angolo tra via Cantù e via Giorvio, non si è nuovamente accasciato a terra perdendo letteralmente i sensi. E' intervenuta un'ambulanza della Croce Rossa di Como per soccorrerlo e trasportarlo all'ospedale Valduce.