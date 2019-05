Una brutta caduta: ubriaco soccorso sotto i portici del Broletto di Como

Momenti di apprensione in piazza Duomo a Como: un uomo di 41 anni, ubriaco secondo quanto appreso, è caduto sbattendo la testa. Ha perso molto sangue e l'incidente non è passato inosservato ai comaschi e ai turisti che passeggiavano in piazza all'ora dell'aperitivo, intorno alle 18.30.



I soccorsi sono stati chiamati da due passanti: grande mobilitazione nella centralissima piazza di Como dove sono intervenute ambulanza della Croce Azzurra e automedica, ma anche una pattuglia della polizia e una della guardia di finanza. L'uomo ha riportato un forte trauma cranico ed è stato portato in codice giallo in ospedale per essere medicato e per accertamenti.