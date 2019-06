Como, caduto in strada: grave anziano soccorso in piazza Roma

Una brutta caduta in strada, forse per un malore: soccorso in piazza Roma a Como un anziano di 82 anni.

E' successo martedì 11 giugno 2019 intorno alle 12.30. Subito sono stati allertati i soccorsi e in piazza Roma sono arrivate con la massima urgenza ambulanza e automedica. All'uomo sono state date le prime cure, poi è stato portato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.