Vende conigli in strada: donna denunciata a Como

Sequestro di conigli da parte della polizia locale il 14 agostoin centro Como. Gli agenti sono intervenuti su segnalazione di alcuni cittadini in via Cattaneo, all’altezza del chiosco del bar Pucci, perché una donna stava vendendo dei conigli al di fuori delle concessioni e delle bancarelle autorizzate.

Gli agenti hanno identificato la donna, una peruviana di circa 30 anni. Dopo avere accertato la completa assenza di titoli autorizzativi per la vendita degli animali, è stata sanzionata per commercio abusivo e 6 conigli sono stati sequestrati (2 di media grandezza e 4 più piccoli). Gli animali sono stati affidati alla stessa donna con obbligo di custodia e assistenza.