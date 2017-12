Via i mercatini da piazza Cavour a Como

Da Palazzo Cernezzi arriva notizia della pubblicazione all'albo pretorio (sezione ordinanze e decreti dirigenziali) del nuovo bando per i mercatini 2018 con alcune novità. Come atteso, accogliendo gran parte delle richieste pervenute all'amministrazione, piazza Cavour è stata sostituita da viale Corridoni (giardini a lago) ed è stata aggiunta piazza Medaglie d'Oro (tra Museo Civico e Lucernetta) per gli hobbisti. La durata massima di ciascuna manifestazione è salita da 6 a 8 giorni, e infine è stato definito un calendario di massima per alcune vie e piazze (pubblicato insieme al bando). Il provvedimento non interessa la Città dei Balocchi, evento che si muove su apposito bando.

Gli interessati possono presentare domanda da compilare secondo le indicazioni specificate nel bando e presentata entro venerdì 9 gennaio all'ufficio protocollo del Comune, oppure inviata con raccomandata, o ancora inviata via pec a commercio@comune.como.it.

Contestualmente, l'assessore al Commercio Marco Butti informa che, non essendo pervenuta nessuna rivedicazione contraria, verrà a breve rimosso da piazza Cavour il vecchissimo scatolone informativo. Dopo il nostro articolo dello scorso dicembre, Butti si era infatti impegnato a trovare una soluzione per la rimozione del manufetto anni '90 installato proprio di fronte all'ex info point della Provincia e a quanto pare mai entrato in funzione.