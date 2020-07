Controlli anti-covid in piazza Volta: chiuso un altro locale

Questa volta nel mirino dei controlli anti-covid della polizia di Stato della Questura di Como è finito il bar-ristorante Martinez. Si tratta del quinto locale chiuso in una settimana a causa della carenza di misure anti-covid previste dalla normativa. Secondo quanto reso noto dalla Questura i controlli effettuati nella mattina del 23 luglio 2020 avrebbero evidenziato in particolare "la mancata rilevazione della temperatura agli avventori ed il mancato utilizzo della mascherina da parte di un dipendente". Inoltre la polizia spiega che "le violazioni rilevate hanno portato alla chiusura temporanea dell';esercizio per un giorno con la contestuale elevazione di una sanzione amministrativa di 280 euro".

