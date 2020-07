Pezzi di tetto del condominio rischiano di colpire i bambini: chiusa l'area gioco di piazza Martinelli

Pezzi di legno rischiano di cadere dal tetto del condominio che si affaccia su piazza Martinelli. Nella tarda mattinata del 25 luglio i vigili del fuoco di Como sono stati allertati per una situazione di presunto pericolo.

Evidentemente il pericolo riscontrato non deve essere solo presunto, ma concreto se poco dopo l'area sottostante il lato ovest del palazzo (situato all'angolo tra via Luini e via Collegio dei Dottori con affaccio su piazza Martinelli) è stata transennata a seguito anche dell'intervento degli genti di polizia locale. Infatti, come si nota dalla foto le condizioni del tetto non sembrano delle migliori e sarebbe stata riscontrata la presenza di assi pericolanti che potrebbero cadere con il rischio di colpire qualche bambino che gioca. L'area transennata e interdetta al passaggio delle persone è quella con la pavimentzione anti-shock dedicata al gioco dei bambini che frequentano la piazza. Per la loro incolumità l'amministrazione comunale avrebbe deciso di chiudere l'area finché non vengano effettuate da parte del condominio ulteriori verifiche ed eventuali lavori di messa in sicureza del tetto.